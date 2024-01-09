По предварительным данным, город обстреляли из Белгородской области.

Вечером во вторник, 9 января, российские оккупационные войска наносят ракетные удары по Харькову. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов также сообщил об обстреле со стороны захватчиков. "Жители Харькова и области: находитесь в укрытиях", - написал он в Telegram в 23:01.

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщал о пусках ракет, впоследствии он написал, что ракет в воздушном пространстве над Харьковщиной уже нет. "Но угроза новых ракетных ударов сохраняется, поэтому не оставляйте укрытие до отбоя воздушной опасности", - подчеркнул он.

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По предварительным данным Мельника, россияне в очередной раз били из района Белгорода из зенитных ракетных комплексов С-300. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

Обновлено в 23:47: Синегубов также сообщил, что удары могли нанести из ЗРК С-300 с территории Белгорода. "На эту минуту - без пострадавших. Информация о разрушениях в Харькове и области уточняется. Не покидайте укрытий до отбоя воздушной тревоги", - призвал он.

Удары по Харькову: последние новости

7 января войска Российской Федерации били по Харьковщине ракетами С-300. Сообщалось о двух ударах по городу и одном попадании в Волчанской общине.

На следующее утро стало известно о новом обстреле города и области. В ОВА отмечали, что в городе Змиев Чугуевского района оккупанты попали в частный дом. Из-под завалов достали двух мужчин, еще одну женщину искали.

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