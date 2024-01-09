Взрывной волной повыбивало окна.

Российские оккупационные войска ударили ракетой по больнице в Покровске Донецкой области. Это произошло 6 января.

Видео удара опубликовали в телеграм-канале UNITED24Media. Примечательно, что в момент атаки врачи проводили операцию.

"На кадрах видно, как российская ракета ударила по больнице в Покровске во время операции. От удара выбиты окна и повреждено здание", – говорится в сообщении.

В результате атаки есть пострадавшие от осколков стекла – это и пациент, и медперсонал. К счастью, все смогли эвакуироваться.

Удары по Покровскому району

Вечером 6 января 2024 года армия РФ ракетами С-300 ударила по Покровскому району Донецкой области. В результате атаки погибли более 10 человек, среди них есть дети.

Окончательное количество жертв российской атаки станет известно только после экспертизы. На месте удара нашли десятки фрагментов тел. Полицейские отбирали биологические образцы для идентификации погибших. Также на месте работали следственно-оперативные группы и мобильные криминалистические лаборатории.

В ночь на 9 января россияне снова обстреляли Покровский район, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. По его словам, оккупанты выпустили 3 ракеты по Покровску – захватчики попали в промышленное здание.

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