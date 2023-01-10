Пакистанское оружие идет в Украину под видом помощи от европейских стран.

В январе Пакистан намерен отправить в Украину 159 контейнеров с боеприпасами. Поставка пойдет через польский порт Гданьск. Об этом пишет главное деловое издание Индиии The Economic Times.

По данным источников, пакистанская транспортная фирма Project Shipping запланировала на вторую половину января отправку контейнеров с боеприпасами для Украины из пакистанского порта Карачи. Речь идет о 155-мм снарядах, метательных зарядах M4A2, капсюлях M82 и взрывателях PDM.

Издание отмечает, что Пакистан не впервые отправляет оружие в Украину. Но ранее это делалось от имени Великобритании, либо через предприятия ВПК в странах Восточной Европы.

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Утверждается, что взамен Пакистан рассчитывает получить от Украины помощь в модернизации своих вертолетов Ми-17. Издание указывает на большой опыт военно-технического сотрудничества Украины и Пакистана в прошлом, в том числе упоминается поставка более 320 украинских танков Т-80УД в Пакистан в прошлые годы.

Война в Украине: поставки оружия от партнеров

В последние несколько недель западные партнеры анонсировали поставку в Украину значительных объемов оружия, в том числе такого, которое ранее не поставлялось.

Так, во время декабрьского визита Зеленского в США Пентагон официально объявил о планах передачи Украине ЗРК Patriot – одной из лучших в мире противоракетных систем.

Уже после нового года стало известно о планах Америки поставить Украине свои БМП Bradley. В свою очередь французы пообещали передать так называемые "колесные танки". После этого на Западе с новой силой вспыхнули дискуссии о передаче Украине современных западных танков.

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