О передаче Украине американских систем ПВО Байден объявит в ходе визита Зеленского в Вашингтон.

Украина получит самое передовое средство ПВО, которым располагают США - батарею ракетного комплекса Patriot, которая может иметь до восьми пусковых установок. Каждая из установок может нести от четырех до 16 ракет. Об этой поставке президент США Джо Байден объявит в рамках визита Владимира Зеленского в Вашингтон 21 декабря, пишет The Washington Post.

По данным издания, комплексы Patriot войдут в состав нового пакета вооружений общей стоимостью 2 миллиарда долларов.

"Украина должна получить одну батарею Patriot, которая имеет до восьми пусковых установок, каждая из которых может нести от четырех до 16 ракет, в зависимости от типа используемого боеприпаса", – пишет издание.

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По информации источника, американские военные обучат украинские расчеты и обслуживающий персонал для этих ЗРК в третьей стране, вероятно, в Германии. Поскольку обучение потребует времени, физически комплексы Patriot прибудут в Украину не раньше весны, считает источник.

Чем хороши комплексы ПВО Patriot

Ракетный комплекс Patriot был разработан в 1980-х годах и впервые применялся в войне против Ирака в 1990-91 гг. Тогда это оружие отлично себя показало в противодействии иракским ракетам "Скад".

Комплекс прошел несколько этапов модернизации. Какую версию получит Украина, пока не ясно. Самые современные установки Patriot способны уничтожать воздушные цели на расстоянии до 80 км и на высоте до 20 км.

Одним из главных достоинств Patriot считается способность перехватывать баллистические ракеты – наиболее трудный тип цели для средств ПВО.

Хотя разговоры о возможности передачи Украине комплексов Patriot ведутся с самого начала полномасштабной фазы войны, о реальных планах США передать эти установки стало известно только на прошлой неделе.

Когда информация СМИ подтвердилась, из Москвы посыпались угрозы в адрес Вашингтона и обвинения в попытках эскалировать войну.

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