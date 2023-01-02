Ожидается, что в марте наличие боеприпасов у врага опустится ниже уровня 30% того, что есть у них на хранении.

У российских оккупантов значительно снизились количество боеприпасов. В марте 2022 года Россия выпускала по 60 тыс. артиллерийских боеприпасов в сутки, однако сейчас враг использует 19-20 тыс.

Об этом в эфире телемарафона сказал главный редактор Defence Express Олег Катков. По его прогнозу, в ближайшее время количество обстрелов может сократиться до 10-15 тыс. в сутки.

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Ожидается, что в марте наличие боеприпасов у врага опустится ниже уровня 30% того, что есть у них на хранении.

"Это не будет означать, что в них вообще не будет боеприпасов, но если в марте 2022 года они выпускали по 60 тыс. артиллерийских боеприпасов в сутки, сейчас этот параметр составляет 19-20 тыс. В ближайшее время он может сократиться до 10-15 тыс. на сутки. Возможно, это будет абсолютный паритет по количеству выстрелов, что может осуществить РФ", - пояснил Катков.

По словам эксперта, украинская артиллерия умеет правильно и результативно использовать боеприпасы.

"У нас есть преимущество в наличии автоматизированных систем управления, что повышает точность, а также в наличии высокоточного вооружения. Обычный артиллерийский 155-мм снаряд имеет в 1,5-2 раза большую обломочность и взрывчатое вещество", - отметил он.

Война в Украине: последние новости

Бывший посол США в НАТО и экс-спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия бросила на эту войну все.

29 декабря 2022 года военный эксперт Петр Черник сообщал, что в России начался "снарядный голод".

"На сегодня война до сих пор является на 95% войной артиллерии. Действительно, "снарядный голод" в Российской Федерации начался, но он не является максимально критичным. В начале этой войны россияне имели в пределах от 15 до 20 млн снарядов различных калибров", - сказал он.

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