Военный эксперт отметил, что у Франции этих бронемашин достаточно. В данный момент неизвестно, в каком количестве их получит Украина.

В среду, 4 января, агентство Reuters со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что Франция поставит Украине бронемашины AMX-10RC. Они оснащаются 105-миллиметровой пушкой и пулеметом.

Поэтому военный эксперт Александр Коваленко в своем Телеграмм-канале рассказал, что известно об AMX-10RC. Он объяснил, что вопреки сообщениям СМИ, это никакой не "колесный танк", ведь такого класса не существует.

"Это очень полезная и очень нужная машинка, особенно в рамках той тактики контрнаступлений, которую используют ВСУ. Мобильность и напористость, которых не хватало дополнительной огневой мощи, особенно которой не было у противника. Нарезной же ствол 105-мм F2 BK MECA L/48 справляется с этим на ура", — говорит эксперт.

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Он назвал ее "весьма специфической машинкой" - по сути, мобильный БТР с очень мощным как для БТРа стволом. Коваленко поинтересовался, когда и в каком количестве Украина получит AMX-10RC, ведь у Франции их более чем достаточно.

Отдельно военный эксперт отметил, что AMX-10RC это не уникальная машина огневой поддержки пехоты:

"Например, у Италии есть B1 Centauro, причём даже в варианте с 120-мм пушкой Oto Melara. А у США M1128 Mobile Gun System. Но именно Франция первой нам предоставит данные боевые машины".

Какую военную помощь Украина получила от Франции

В ноябре 2022 года Украина получила от Франции зенитные системы Crotale для защиты неба. Это французский всепогодный зенитный ракетный комплекс, имеющий малую дальность. Этот ЗРК предназначен для уничтожения воздушных целей в диапазоне средних, малых, а также предельно малых высот.

1 декабря 2022-го Байден и Макрон в совместном заявлении пообещали предоставить Украине системы ПВО.

Позже президент Франции заявил, что его страна в первом квартале 2023 года планирует отправить в Украину новые 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar и другую оборонную помощь.

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