Россия даже прокладывает маршрут ракет и БпЛА так, что они могут и по кругу летать.

Вокруг Киева сосредоточено много ЗРК для отражения российский атак с воздуха, львиная часть которых и направлена именно на сердце Украины - ее столицу и окрестности.

В интервью "24 канала" представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что Киев - приоритетная цель врага, поэтому оборону столицы и области нужно усиливать.

По его словам, не всегда удается украинской ПВО сбить все ракеты, которые летят на Киев. Ведь российские оккупанты хитры, они учитывают все разведданные. Добавляет масла в огонь и стремление некоторых украинцев опубликовать в сети фото с нашими средствами поражения ракет.

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"Кроме того, аэроразведка тоже ведется, чтобы выявить позиции. Тот самый А-50 взлетает, когда работает наша ПВО, он видит примерные места пусков. Каждый раз они разные, но они составляют определенный алгоритм", — говорит Игнат.

По его словам, Россия даже прокладывает маршрут ракет и БПЛА так, что они могут и по кругу летать. Оккупанты используют рельеф местности, русла рек, чтобы и ракета, и "Шахед" летели как можно ниже. В таких условиях "подловить" и сбить такую вражескую цель трудно.

Кроме того, у Украины не так много ЗРК средней дальности, чтобы покрыть всю страну, поэтому они прикрывают стратегические направления, объекты критической инфраструктуры. Их постоянно перемещают.

Современные ЗРК для Украины

Игнат ранее сообщал, что зенитно-ракетные комплексы для противовоздушной обороны Patriot и SAMP-T смогут сбивать российскую авиацию на больших расстояниях. Украина сейчас имеет на вооружении комплексы "Бук-М1" с дальностью 40 км и С-300 с дальностью 75 км.

Сообщалось, что украинских офицеров для работы с Patriot подготовят за 10 недель вместо 10 месяцев. Наши военные уже должны были завершить учения в США на этих системах.

Кроме того, Франция и Италия весной планируют предоставить Украине зенитно-ракетный комплекс SAMP-T. Этот ЗРК позволит противостоять российским баллистическим ракетам.

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