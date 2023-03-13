Военный эксперт Олег Жданов заявил, что ЗРК Patriot можно использовать и для нанесения ударов по наземным целям. Однако это было бы безрассудной тратой ценных боеприпасов.
"Любой зенитно-ракетный комплекс имеет установку "стрельба по земле". Есть положение тумблера "земля", и ракета будет лететь по наземной цели. Но дело в том, что тратить ракеты Patriot на наземные цели – это, мягко говоря, какое кощунство или какая безрассудная трата ценнейшего оборудования?!" – рассказал Жданов во время эфира на YouTube.
По его словам, ракета любого зенитно-ракетного комплекса, в основном, осколочного действия и в ней довольно небольшой заряд. То есть разрушений она не принесет.
"Ее задача – если не прямое попадание, то создать облако осколков, через которое пройдет цель и получит повреждения, которые нарушат техническое состояние цели. Соответственно, эта цель дальше не сможет выполнять полетное задание. Ракету крылатую повреждает осколками – она падает. У нее мозги откажут или двигатель. Если много осколков ударило в баллистическую ракету, она может взорваться в воздухе от этого или, разрушившись и потеряв скорость и стабилизацию, просто упасть на землю и на земле взорваться. Или просто упасть как болванка", – добавил он.
ЗРК Patriot для Украины
Комплексы Patriot стали частью очередного пакета военной помощи от США, объявленного в декабре 2022 года, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Уже в январе украинские военные приступили к обучению работе с этими системами. Также эти ЗРК передадут и другие страны.
Олег Жданов предполагает, что Украине передадут ЗРК Patriot в последней версии РАС 3. Эти комплексы поражают самолеты с вероятностью в 80-90%, а тактические ракеты с вероятностью в 60-80%.
Военный эксперт Сергей Згурец считает, что только для прикрытия неба над Киевом необходимо минимум две батареи комплексов Patriot. По его словам, оптимальным количеством для Украины стали бы 10 таких батарей.