Наличие зенитных дальнобойных систем и авиации, способной наносить удар более чем на 150 км, отгонит авиацию врага от границ Украины, отметил спикер командования Воздушных сил нашей армии.

Зенитно-ракетные комплексы для противовоздушной обороны Patriot и SAMP-T смогут сбивать российскую авиацию на больших расстояниях.

Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона. "Этот комплекс не только хорош в плане сбития баллистических ракет. Это комплекс дальнего радиуса действия. Мы, к сожалению, не имеем таких дальнобойных зенитных ракетных систем", - сказал Игнат.

В этой связи спикер пояснил, что Украина сейчас имеет на вооружении комплексы "Бук-М1" с дальностью 40 км и С-300 с дальностью 75 км.

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"Поэтому 150 км, которые имеет как комплекс Patriot, так и SAMP-T, в первую очередь поможет сбивать - баллистику понятно - а еще и противостоять российской авиации на больших расстояниях. Если Россия сегодня применяет в прифронтовой зоне и в других направлениях - северных и южных - авиацию, для того, чтобы наносить удары ракетами и планирующими корректированными авиационными бомбами... они подлетают за 30, 40, 50, 60 км до наших границ, и могут сбрасывать эти бомбы", - добавил представитель командования Воздушных сил.

По его словам, эти российские бомбы несут разрушительную силу.

"Наличие зенитных дальнобойных систем и авиации, способной наносить удар более чем на 150 км, отгонит российскую авиацию от наших границ", - подчеркнул Игнат.

Помощь Украине от партнеров - новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, 21 декабря президент Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом и выступил перед обеими палатами Конгресса. При этом Байден объявил о выделении новой оборонной помощи Украине на 1,85 млрд долларов, что, в частности, будет включать комплексы Patriot и снаряды для них.

17 января министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинских офицеров для работы с Patriot подготовят за 10 недель вместо стандартного курса в 10 месяцев.

2 февраля сообщалось, что украинские военные через несколько недель завершат учения в США на системах Patriot.

Франция и Италия весной планируют предоставить Украине зенитно-ракетный комплекс SAMP-T. Этот ЗРК позволит противостоять баллистическим ракетам, которые применяют российские захватчики.

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