Глава МИД Италии отметил, что шестой пакет помощи Украине в сфере обороны включает системы противовоздушной обороны.

Италия и Франция завершают подготовку к отправке в Украину зенитного ракетного комплекса SAMP/T.

Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни в интервью газете Corriere della Sera. Также он анонсировал и другую помощь, но отказался сообщать детали.

Таяни напомнил, что Италия уже предоставила Украине 5 пакетов помощи в сфере обороны на сумму около 1 млрд евро.

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"Готовится шестой пакет, который включает системы ПВО. Министр Кулеба поблагодарил за оказанную поддержку, я повторил, что она будет продолжаться. В сотрудничестве с Францией мы завершаем отправку SAMP/T, и в любом случае есть другие действия, над которыми мы работаем конфиденциально", - сказал министр.

Таяни подчеркнул, что Италия поддерживает все возможные пути достижения справедливого мира в Украине, а это означает независимость и территориальную целостность Украины. "Для союзников Украины вполне понятно, что мы должны сделать все возможное, чтобы помочь этой нации в ее борьбе за независимость", - сказал он.

Системы ПВО SAMP/T для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, правительство Италии одобрило решение поставить в Украину батарею зенитно-ракетного комплекса SAMP/T, разговоры о которой шли несколько месяцев.

По словам главы МИД Антонио Таяни, Италия намерена поставить Украине систему противоракетной обороны, но перед отправкой должна решить технические проблемы. По его словам, Италия работала с французами над решением проблем до развертывания ЗРК SAMP/T.

Зенитно-ракетный комплекс SAMP/T - совместная франко-итальянская разработка, в основе которой лежит ракета-перехватчик ASTER 30 и радарный комплекс Arabel. Главным преимуществом этого ЗРК является способность сбивать баллистические ракеты.

Ранее в декабре Сенат Италии одобрил правительственную резолюцию о продлении предоставления военной помощи Украине до конца 2023 года.

9 января газета La Repubblica сообщила, что решение о поставках Италией нового оружия в Украину отложен до следующего месяца якобы из-за политической напряженности, финансовых соображений и нехватки оборудования. Джорджия Мэлони, которая является твердым сторонником Украины, якобы столкнулась с сопротивлением в вопросе поставок оружия от ее союзников по коалиции Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, которые имеют давние связи с Москвой. Но в обеих партиях, которые они возглавляют, отрицают наличие каких-либо проблем с указом о помощи Украине.

Еще одна проблема, которая якобы сдерживает принятие решения, - опасения по поводу лишения итальянской армии систем ПВО, пишет La Repubblica, поскольку две из пяти ее ракетных батарей уже направлены в Кувейт и Словакию.

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