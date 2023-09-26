Отмечается, что представители одной из украинских оборонных компаний уже посетили мощности корпорации General Dynamics

Украину могут привлечь к производству боевой машины пехоты ASCOD. Соответствующую возможность рассматривает американская корпорация General Dynamics

"Опыт современной войны продемонстрировал огромную ценность бронированной техники для сохранения жизни наших военных. Поэтому мы планируем поставлять и производить в Украине боевые машины пехоты стандартов NATO", - цитирует генерального директора "Украинской бронетехники" Владислава Бельбаса пресс-служба компании в Facebook.

Отмечается, что представители компании вместе с бойцами ВСУ и специалистами ГНИИ испытаний и сертификации вооружения и военной техники и специалистами холдинга "Czechoslovak Group" посетили производственные базы General Dynamics European Land Systems в городе Труб, где ознакомились с уникальным производством колесной и гусеничной техники с использованием современных технологий и в соответствии со стандартами НАТО. Украинские военнослужащие сравнили БМП ASCOD с уже взятой на вооружение ВСУ техникой.

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Платформа ASCOD универсальная и может быть оснащена разными системами вооружения – боевыми модулями с автоматическими пушками 30 мм и гранатометами 40 мм, башнями с пушками калибров 105 мм или 120 мм и противотанковыми управляемыми ракетными комплексами.

"Обсуждаем с General Dynamics European Land Systems возможность в кратчайшие сроки поставлять ASCOD в Украину, как можно быстрее организовать производство и обслуживание платформы в Украине и интегрировать передовые системы вооружения, электроники и связи для достижения оперативной совместимости ВСУ и НАТО", - отметил Бельбас.

Справка УНИАН. General Dynamics – американская аэрокосмическая и оборонная корпорация. Эта компания является разработчиком истребителя F-16 и производит танки Abrams.

Платформа ASCOD оснащена уникальными системами баллистической и противоминной защиты, что обеспечивает уровень защиты в соответствии со STANAG 4569 – уровень 4 для баллистической защиты - бронебойный выстрел калибра 14,5 мм - и уровень 4a/4b для противоминной защиты - 10 кг взрывчатого вещества. ASCOD находится на вооружении армий таких стран НАТО, как Испания, Великобритания, Австрия и других.

Совместное производство оружия - последние новости

Президент Владимир Зеленский в ходе своего визита в США заявил, что Украина присоединится к производству необходимого оружия, в частности, систем противовоздушной обороны. При этом он укаазал, что такое сотрудничество обеспечить новую промышленную базу и новые рабочие места для Украины.

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