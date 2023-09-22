Это поможет обеспечить Украине новую промышленную базу.

Украина совместно с США будет производить современное вооружение, в том числе и системы противовоздушной обороны.

"И долгосрочная договоренность - вместе будем работать, чтобы совместно с Америкой Украина производила необходимое оружие. Это новый уровень нашего единства. Копродукция в "оборонке" с Соединенными Штатами - это историческая вещь", - заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

По словам главы государства, сотрудничество сможет обеспечить Украине новую промышленную базу и новые рабочие места.

Видео дня

"Готовимся создать новую оборонную экосистему вместе с Соединенными Штатами, чтобы производить оружие, чтобы вместе еще больше усилить свободу и защиту жизни. Это будет иметь глобальные положительные результаты", - подчеркнул украинский лидер.

Война в Украине - потребность в ПВО

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что кроме самолетов F-16 и усиления систем противовоздушной обороны, что обеспечит преимущество над врагом в воздухе, Украина нуждается в ПВО малого радиуса действия для уничтожения ударных БПЛА.

Он объяснял, что Украине нужны ЗРК среднего радиуса действия IRIS-T, NASAMS и ЗРК Patriot среднего и большого радиуса действия. Они помогут защитить объекты на территории Украины и от крылатых ракет, и, при необходимости, от вражеской авиации.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк спрогнозировал значительное усиление системы противовоздушной обороны (ПВО) на юге после инцидентов с залетом российских дронов на территорию Румынии.

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