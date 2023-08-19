Теперь это намерение надо реализовать на техническом уровне.

Украина и Швеция задекларировали намерения о совместном производстве боевых машин пехоты CV-90 на территории Украины.

Об этом премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент Украины Владимир Зеленский сказали на совместном брифинге в рамках визита главы Украинского государства в эту страну.

В частности, Кристерссон сообщил, что сегодня была подписана Декларация о намерениях по производству CV90 в Украине.

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"Это знак нашего общего желания Швеции и Украины усилить сотрудничество по обеспечению производства и обучения на CV-90", – сказал премьер Швеции.

Он сказал, что для его правительства нет более важной задачи за поддержку Украины в ее борьбе за свободу и территориальную целостность. В свою очередь, Зеленский сказал, что высококачественные боевые машины пехоты CV-90 помогают спасать жизни украинских воинов.

"И сегодня мы детализировали нашу договоренность по производству CV90 в Украине - локализацию производства и ремонт, и тому подобное. Это очень важно для нас. это пример того, что сотрудничество в сфере безопасности и сотрудничество в производстве полностью отражает единство наших ценностей. Мы сделаем все возможное, чтобы первая произведенная в Украине CV90 появилась как можно быстрее", - сказал Зеленский.

Как сказал глава государства, локализация производства СV90 в Украине - это важный шаг вперед.

"Сегодняшний шаг - это мощный шаг вперед. Нам надо только, чтобы теперь наши команды, наши военные очень мощно поработали, потому что на уровне лидеров мы отродили важный шаг. Теперь надо на техническом уровне очень быстро это сделать", - добавил Зеленский.

Отдельно президент Украины отметил, что украинские воины уже начали учиться на артиллерийских системах Archer.

Сотрудничество Швеции и Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, еще в январе этого года Швеция объявила, что передаст ВСУ около 50 боевых машин CV 90.Украинские экипажи прошли соответствующую подготовку.

Также президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина будет настаивать на передаче Швецией истребителей Gripen. Украинские пилоты уже начали тестировать данную технику.

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