Американские патрульные катера класса Island прибудут в Украину в течение первого полугодия 2021 года.

Экипажи патрульных катеров класса Island прибыли для проведения 10-недельного курса подготовки к городу Балтимор (штат Мэриленд, США).

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Как сообщает посольство Украины в США в Facebook в аэропорту украинских моряков встретили его сотрудники, атташе по вопросам обороны посольства генерал-майор Борис Кременецкий и военно-морской атташе капитан первого ранга Сергей Федорчук, представители Береговой охраны США и украинской диаспоры Балтимора.

"На базе береговой охраны США украинские экипажи будут обучаться непосредственно на катерах, которые проходят плановую подготовку и техническое обслуживание к передаче ВМС Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Также сказано, что в этом году планируется передача Соединенными Штатами дополнительно трех катеров класса Island в рамках помощи Украины в сфере безопасности и обороны.

Американские катера для ВМС Украины

Как сообщал УНИАН, американские патрульные катера класса Island прибудут в Украину в течение первого полугодия 2021 года.

18 июля 2020 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования.

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Автор: Виталий Саенко