По данным Reuters, военные хотят остановить атаки РФ в виде "человеческих волн".

Украина расширила запрос на кассетные боеприпасы, включив в него бомбу воздушного базирования МК-20, которую можно переоборудовать для сброса с беспилотников.

Американские законодатели рассказали Reuters, что Киев призвал членов Конгресса оказать давление на Белый дом, чтобы тот одобрил отправку оружия. Кроме того, уже запрошены 155-мм кассетные артиллерийские снаряды, заявили Джейсон Кроу и Адам Смитт, входящие в комитет по вооруженным силам Палаты представителей.

Украина считает, что кассетные боеприпасы дадут ей преимущество в борьбе с войсками РФ на востоке и помогут остановить атаки "человеческих волн". Украинские военные считают, что они имеют лучшую бронебойную способность, чем оружие, которое они сейчас сбрасывают с БПЛА.

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Издание отмечает, что производство MK-20 было прекращено в 2016 году, однако на американских военных складах находится более 1 миллиона таких.

Кассетные боеприпасы на войне

Как известно, кассетные боеприпасы запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам от 2008 года. По состоянию на 10 февраля 2022 года к ней присоединились 123 государства. Соединенные Штаты Америки, Россия и Украина не подписали конвенцию.

В конце лета в Human Rights Watch заявили, что сейчас Украина - единственная страна, на территории которой используют кассетные боеприпасы. Сообщалось, что армия РФ использовала кассетные боеприпасы сотни раз, затронув как минимум 10 украинских областей.

В начале декабря CNN сообщили, что Украина просит Штаты передать ей кассетные боеприпасы.

В январе в Эстонии заявили, что готовы передать украинской армии кассетные боеприпасы, если Германия разрешит их реэкспорт.

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