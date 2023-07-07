Советник Байдена подчеркнул, что отправка Украине помощи, пока производство артиллерийских боеприпасов для нее наращивается, является критически важной.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил планы Соединенных Штатов Америки передать Украине кассетные боеприпасы.

На пресс-конференции советник Джо Байдена подчеркнул, что Украина нуждается в таком оружии для самозащиты, пока производство артиллерийских боеприпасов для удовлетворения ее потребностей наращивают.

"Поскольку много говорилось о кластерных бомбах, я оставлю Пентагону возможность сделать формальный анонс позже этим вечером насчет того, что будет входить в следующую поставку. Но, пользуясь случаем, я бы хотел отметить следующее. Мы основываем наши решения на потребностях Украины, и Украине нужны системы, направленные и на защиту, и на атакующие операции. Критически важно отправить Украине помощь, пока производство артиллерийских боеприпасов для нее наращивается", – сказал он.

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Салливан также подчеркнул, что в Вашингтоне осознают риски, которые несет это оружие.

"Мы не оставим Украину ни в одном моменте этого конфликта – точка. Россия использовала кластерные бомбы с начала войны для атаки Украины, которой теперь необходимо то же оружие для защиты своей территории. Мы понимаем, что кластерные бомбы создают риск для гражданского населения. Вот почему мы откладывали это решение так долго, как могли. Но еще большим риском будет, если российские войска пойдут вперед и будут захватывать еще больше украинской территории, потому что у Украины нет артиллерии", – добавил он.

Кассетные боеприпасы для Украины - что нужно знать

Месяцами ранее Украине обратилась к США с просьбой о передаче кассетных боеприпасов. В течение долгого времени Вашингтон рассматривал этот вопрос в условиях давления со стороны правозащитных организаций, таких как Human Rights Watch.

В этом месяце вопрос о получении Украиной такого типа снарядов сдвинулся с мертвой точки. Накануне было объявлено, что вопрос о передаче находится на стадии "активного рассмотрения", а ранее сегодня Reuters и Washington Post анонсировали, что о передаче пакета помощи, в который они войдут, объявят уже сегодня, 7 июля.

В НАТО подчеркивали, что эти снаряды нужны Украине для самозащиты, и отмечали, что единой позиции относительно кассетных боеприпасов среди более чем 30 стран-членов Альянса нет.

В 123 странах мира, подписавших Конвенцию о кассетных боеприпасах, изготовление, накопление и передача снарядов этого типа запрещены. Украины, России и США нет среди подписантов. Во время полномасштабной войны российские оккупанты активно использовали боеприпасы этого типа.

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