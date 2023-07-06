Пока никаких конкретных заявлений не было сделано.

В Администрации Байдена крайне уклончиво ответили на вопрос о передаче Украине кассетных боеприпасов. По данным CBS News, США уже на этой неделе могут принять решение о том, одобрять ли поставку ВСУ этих снарядов.

Как пишет Sky News представитель Белого дома заявил, что вопрос кассетных боеприпасов находится в стадии "активного рассмотрения". Но пока никаких заявлений не было сделано, отмечают журналисты.

Кассетные боеприпасы для ВСУ - главное

О кассетных боеприпасах Украина просила США еще в марте 2023 года. Речь шла о передаче бомбы воздушного базирования МК-20, которую можно переоборудовать для дальнейшего применения с помощью дронов.

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Производство MK-20 было прекращено в 2016 году, однако на американских военных складах находится более 1 миллиона таких.

Для Украины кассетные боеприпасы могли бы решить две основные проблемы: потребность в большем количестве боеприпасов для артиллерийских и ракетных систем и сокращение численного превосходства России в артиллерии.

Ни США, ни Украина, ни Россия не подписывали Конвенцию по кассетным боеприпасам. Оккупанты неоднократно использовали их как на поле боя против ВСУ, так и по украинскому гражданскому населению.

Передать кассетные боеприпасы даже была согласна Эстония, если бы только Германия разрешила их реэкспорт.

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