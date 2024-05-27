Он отметил, что стоимость такой установки - 1,5 млрд рублей.

Военный эксперт, полковник запаса Петр Черник в эфире телемарафона прокомментировал удар беспилотника ГУР по ядерной радиолокационной станции России в 1800 км от границы.

"В этом ударе есть несколько моментов. Первая - ревизована их система ПВО и это очень и очень хорошо. Ведь закупщики российских С-300 и С-400 очень и очень задумаются, нужно ли их покупать. Один дивизион С-400 на международных рынках стоит в пределах 1 млрд 200 млн долларов. Это очень много и первые ласточки уже есть - Египет отказался от Су-30", - отметил Черник.

Он также добавил, что стоимость такой РЛС - около 1,5 млрд рублей, так что это также заметный удар по российской экономике.

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"Это также пощечина в их сторону, поскольку задели стратегическое вооружение, которое должно отвечать даже за ядерную безопасность. Стоит отметить и невероятное мастерство наших дроноводов", - добавил Черник.

Удар по российской РЛС: что надо знать

Накануне источники УНИАН в ГУР сообщили, что беспилотник Главного управления разведки Минобороны Украины атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М". Она находится в 1800 километрах от украинской границы.

Впоследствии "Радио Свобода" опубликовала снимки со спутников, на которых видно, что на территории РЛС появились темные пятна, которых раньше не было - вероятно, следы пожара в результате попадания БПЛА.

Как пишет The Telegraph, удар украинского беспилотника по российской радиолокационной станции (РЛС), которая может следить за ядерными ракетами, вызвал тревогу на Западе.

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