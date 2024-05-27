Разрешение фото не позволяет оценить степень возможного поражения российской станции.

Спутник Planet Labs зафиксировал последствия атаки беспилотника ГУР по ядерной радиолокационной станции России в 1800 км от границы.

Последствия атаки опубликовали "Схемы". На снимке за 27 мая видно, что на территории РЛС появились темные пятна, которых раньше не было - вероятно, следы пожара в результате попадания БПЛА. Разрешение фото не позволяет оценить степень возможного поражения российской станции.

Эта радиолокационная станция находится на расстоянии более 1800 км от границы с Украиной. Согласно открытым источникам, "Воронеж-М" является частью российских стационарных сверхгоризонтных РЛС большой дальности. Они предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, как баллистических и крылатых ракет. Такая РЛС имеет дальность обнаружения целей до 6 тысяч км.

Удар по РЛС в Орске

В воскресенье, 26 мая, беспилотник Главного управления разведки Минобороны Украины атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М".

Как сообщает УНИАН со ссылкой на источники в ГУР, дрон поразил РЛС расположенную в городе Орск Оренбургской области РФ.

"Украинский беспилотник преодолел расстояние в более 1800 километров до объекта противника, установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе", - рассказал источник.

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