Эксперт не исключает, что к этой операции были привлечены партизаны, которые действовали в непосредственной близости к объекту.

26 мая дроны Главного управления разведки атаковали радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М" в Оренбургской области РФ, на рекордном расстоянии - 1800 км от границы с Украиной.

Как пояснил авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире Radio NV, трудно ответить, какой из известных беспилотников мог бы долететь так далеко.

"Какой беспилотник, я не скажу, потому что что-то слишком много он пролетел. Я думаю, что там какие-то местные, так сказать, партизаны помогали. Но даже не хочу делать предположений, пока нет официальных сообщений", - сказал он. Видео дня

Дроны атаковали станцию предупреждения о массовом пуске ракет. Вывод их из строя должен "немножечко подействовать на нервную систему российской противоракетной обороны".

"Они теряют возможности наблюдать, мониторить воздушное пространство на предмет пуска ракет. Они начали ядерные учения, а в ответ им поставили синяк под глазом, чтобы они поменьше видели", - сказал Романенко.

Эксперт предположил, что вся эта работа больше направлена на то, чтобы уменьшить возможности россиян работать в космосе.

Удар по РЛС в Орске

В воскресенье, 26 мая, беспилотник Главного управления разведки Минобороны Украины атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М".

Как сообщает УНИАН со ссылкой на источники в ГУР, дрон поразил РЛС расположенную в городе Орск Оренбургской области РФ.

"Украинский беспилотник преодолел расстояние в более 1800 километров до объекта противника, установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе", - рассказал источник.

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