Екатерина Гирнык

Ракеты RBS 70, пушки Tridon и радары Giraffe компании Saab работают в единой системе.

В то время как Соединенные Штаты отказываются от поддержки Украины, европейские союзники объединяют усилия и продвигаются вперед, чтобы заполнить пустоту в сфере безопасности. Как пишет обозреватель Forbes Дэвид Акс, Швеция и Литва объединились с неожиданным союзником - нейтральной Ирландией – чтобы поставить Украине мощную систему ПВО с мобильными ракетными установками, пушками и радарами стоимостью в миллионы долларов.

Так, Швеция предоставит пушки Tridon производства Saab и, вместе с Литвой, пусковые установки Saab RBS 70. Ирландия поставит радары Giraffe, также произведенные Saab в Швеции. Радары обнаруживают цели, которые ракеты и пушки должны сбивать.

Как объясняет Акс, установки RBS 70 - это "классика ПВО", стреляющая 30-килограмовой ракетой с лазерным наведением, которая может поражать самолеты, вертолеты и беспилотники на расстоянии до пяти миль и на высоте до трех миль. Такую установку могут перенести три солдата и установить ее за минуту или две.

Видео дня

Радар Giraffe, установленный на грузовике, увеличивает дальность обнаружения команды RBS 70 до 50 километров. Радар может передавать координаты цели экипажу ракеты или передавать их по кабелю, подключенному к пусковой установке. Пусковая установка выдает оператору визуальный сигнал о цели, а также звуковой сигнал.

Как напоминает Акс, Украина получила первые RBS 70 и Giraffe из Швеции в начале 2023 года и направила их в 47-ю и 93-ю механизированные бригады и, возможно, другие подразделения.

Однако пушка Tridon – это новинка в поставках оружия Украине.

"По сути, это грузовая версия культовой шведской 40-миллиметровой пушки Bofors. Tridon подключается к той же командно-контрольной сети, что и Giraffe и RBS 70. Кроме того, скорострельная пушка, способная пронести килограммовый снаряд на расстояние до четырех миль (6,5 км), может поражать как бронетехнику, так и самолеты", - пишет Акс.

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Как подчеркивает аналитик, с поступлением этого вооружения россияне будут нести еще большие потери в воздухе. Кроме того, важным и неожиданным фактором является то, что нейтральная Ирландия сейчас поставляет Украине критически важное военное оборудование.

"Даже если Украина будет воевать без американской поддержки, она не будет сражаться в одиночку. Все более совершенное оружие поступает из других европейских стран", - подчеркивает Акс.

Помощь Украине

Ранее сообщалось, что Швеция готовится передать Украине системы противовоздушной обороны стоимостью около 113 миллионов долларов. Речь идет о системах Robot 70 и Tridon Mk2.

Также ранее президент Литвы Гитанас Науседа предложил установить дату вступления Украины в ЕС - 1 января 2030 года.

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