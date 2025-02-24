Швеция готовится передать Украине системы противовоздушной обороны стоимостью 1,2 миллиарда крон (около 113 миллионов долларов).

Об этом в статье для газеты Svenska Dagbladet сообщили премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Буш и министр образования Йохан Персон. Речь идет о системах Robot 70 и Tridon Mk2, которые усилят защиту украинских военных, мирного населения и гражданской инфраструктуры.

"В эту годовщину мы также можем объявить о закупке систем противовоздушной обороны на общую сумму 1,2 миллиарда шведских крон для передачи Украине".