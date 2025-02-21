Джонсон выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп является "той грубой силой", которая может прекратить войну.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что у США "нет аппетита" к новому законопроекту о финансировании Украины, пишет Reuters.

"У нас нет аппетита к этому", - сказал Джонсон в интервью Newsmax, когда его спросили, одобрят ли США еще один законопроект о финансировании Украины, если война продолжится.

При этом он обратился с этим вопросом к аудитории, которая хором проскандировала: "Нет".

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Джонсон также подчеркнул, что войну необходимо завершить.

"Мы должны довести (войну) до конца. И я могу сказать вам, что наши европейские союзники тоже понимают эту необходимость. Она (затянулась) слишком долго", - сказал Джонсон.

Он также выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп "является той грубой силой", которая может прекратить войну.

Джонсон также сказал, что Трампу нужно пространство для посредничества в прекращении войны в Украине, и отметил, что "жалобы" Зеленского на то, что Украина не была приглашена на встречу в Саудовскую Аравию, были "неуместны".

"Я имею в виду, что Трамп пытается... создать условия для проведения настоящих переговоров, и мы должны позволить ему сделать то, что он делает", - сказал спикер Конгресса.

США отворачиваются от Украины

Президент США Дональд Трамп набросился на лидера Украины Владимира Зеленского, обвинив его в начале войны. Он также назвал Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил его в отказе проводить демократические выборы во время действия военного положения.

За месяц, что Трамп находится у власти в США, не было объявлено ни одного нового пакета военной или финансовой помощи Украине от Америки. Недавно в Германии состоялось заседание стран-поставщиков оружия Украине (формат "Рамштайн"), на котором США впервые за все время существования формата не объявили о новых поставках.

По прогнозам Le Monde, без помощи США Украина продержится в войне полгода.

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