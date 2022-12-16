В то же время представитель Пентагона пока не может прокомментировать информацию СМИ о передаче Украине ЗРК Patriot.

Спикер Пентагона Пэт Райдер прокомментировал заявление посольства РФ в Вашингтоне о том, что возможная поставка комплексов Patriot в Украину является провокационным шагом и "приведет к непредсказуемым последствиям". Он подчеркнул, что Россия не будет диктовать США, какую военную технику отправлять в Украину.

Во время брифинга Райдер отметил, что то, что Россия, которая напала на своего соседа, уничтожает мирных граждан и разрушает гражданскую инфраструктуру Украины, решила использовать такие слова, как провокация, чтобы описать системы, предназначенные для спасения жизней, является "ироничным и очень показательным".

"Мы не позволим России диктовать, какую военную помощь передавать", – подчеркнул он.

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Райдер также добавил, что Россия является агрессором и могла бы вывести войска из Украины, тем самым остановив войну. В то же время он отметил, что пока не может прокомментировать информацию о поставках Patriot Украине, которая тиражируется в СМИ.

Военная помощь США Украине

Администрация президента США Джо Байдена планирует отправить Украине передовое электронное оборудование, которое превращает неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы". Они могут с высокой степенью точности поражать российские военные позиции.

Кроме того, Пентагон расширит программу подготовки для украинских военных, которая проходит на базе в Германии. С начала 2023 года обучение у американских инструкторов ежемесячно смогут проходить около батальона украинских военных – 600-800 человек. Как известно, сейчас обучение ежемесячно проходят около 300 человек.

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