Кажется, даже США уже трудно создавать новейшее оружие исключительно собственными силами.

США, Великобритания и Австралия запускают совместный проект атомной подводной лодки нового поколения. Вероятно, в Австралии будет создана большая морская база, откуда все три страны будут осуществлять операции своего подводного флота, пишет The Telegraph.

Как отмечает автор публикации, относительно простые и дешевые дизель-электрические подводные лодки являются слишком медленными, имеют ограниченный запас хода и вынуждены слишком часто подниматься на поверхность. Это делает их уязвимыми для обнаружения с самолетов и беспилотников. Зато субмарины с атомным двигателем могут находиться на боевом дежурстве месяцами, длительное время оставаясь под водой и двигаясь быстрее.

Однако атомные лодки значительно дороже и сложнее в производстве. Издание отмечает, что даже при наличии собственной атомной промышленности для Британии уже трудно создавать атомные субмарины нового поколения. Австралия не имеет такой промышленности вообще. А полагаться на дизельные лодки в современных условиях уже нет смысла. Именно поэтому совместный с США проект Aukus Pillar 1 действительно имеет большие перспективы.

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При этом город Перт в западной Австралии может стать удобной базой, откуда британские, американские и собственно австралийские подводные лодки смогут патрулировать Индо-Тихоокеанский макрорегион. Отсюда подводные лодки с атомным двигателем могут дотянуться до всех потенциально проблемных регионов мира и длительное время находиться там на боевом дежурстве. Морально устаревшие дизель-электрические лодки не способны демонстрировать такую эффективность.

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