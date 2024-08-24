Украина разрабатывает и другие ракеты - очень мощные и дальнобойные.

Ракета-дрон "Паляниця", которую впервые сегодня применили по врагу, намного быстрее и мощнее обычных дальнобойных дронов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

"В ракетную программу Украины входит кластер под названием "Паляниця". В кластер входит на сегодня три изделия. Испытания первого элемента прошло положительно, с чем я и поздравил наше государство. Эта ракета-дрон гораздо быстрее наших дальнобойных дронов и мощнее", - сказал Зеленский.

Глава государства сказал, что это главные детали, которые он готов сообщить.

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"Главное, что работают люди 24/7. Обещали дальнобойные дроны - сделали. 1,5 тысячи километров - сегодня у нас уже есть такие изделия. И это сильно. А теперь появляются и дроны-ракеты. А будут и другие ракеты - очень мощные и очень дальнобойные", - уверяет Зеленский.

Новый дрон "Паляниця": что известно

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня президент Зеленский сообщил, что на День Независимости состоялось первое боевое применение новой украинской ракеты-дрона "Паляниця". Глава государств не раскрыл технических подробностей об этом оружии, а также не сказал, где именно было примененное новое изделие.

Примечательно, что в ночь на субботу состоялась успешная дроновая атака на крупный склад боеприпасов россиян в Воронежской области. В ГУР уже заявили, что это их рук дело. Могло ли это быть применение именно дрона "Паляниця", пока остается только догадываться.

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