Эксперт рассказал, что теперь каждый дрон-камикадзе программируется уникально и из-за этого их сложнее сбивать.

Российские оккупанты сейчас работают над программированием каждого отдельного "Shahed-136", поэтому Воздушным силам Украины сбивать их значительно сложнее из-за более уникальных возможностей у каждого беспилотного летательного аппарата (БПЛА), заявил военный эксперт Сергей Бескрестнов.

По его словам, еще полтора года назад "Шахеды" запускали по Украине "журавлиным клином" по 10 единиц, поэтому их можно было все сбить. "Они меняют высоты, направления, курсы. Порой эти изменения делают круги, могут выбирать цели, если цель прикрыта РЭБом и они это видят, могут идти на другую цель. Это целый комплекс", - отметил он в эфире Radio NV.

Эксперт подчеркнул, что украинцы все эти "моменты" видят и слышат. Кроме того, это касается и сложных маршрутов, по которым в последнее время летают "Шахеды". БПЛА делают большое количество поворотов, разворотов и каждый раз используются новые направления для движения.

Видео дня

"Например, в какой-то момент они заходят к нам в Сумской области на высоте 40 метров, критически низко, чтобы наша ПВО их не видела. Проходит два дня — шахеды летят на пять километров высоты. А мы понимаем, что если шахед летит на эшелоне четыре-пять километров, никакая мобильная группа с земли его не достанет, это очень высоко", - добавил Бескрестнов.

Другие новости о российских воздушных атаках

Ранее УНИАН сообщал, что Россия два месяца накапливала ракеты. Поэтому нужно быть осторожными в ходе всего отопительного сезона, по словам эксперта.

Кроме того, РФ выпустила по Украине почти 100 дронов и ракету в ночь на 3 ноября.

Вас также могут заинтересовать новости: