Такие дроны с термобарической боеголовкой имеют недостатки.

Вряд ли россияне запустят серийное производство ударных дронов типа "Шахед" с термобарическим зарядом. Такое мнение высказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире на Радио NV.

"Думаю, что это не будет массовая модификация этих дронов", - подчеркнул Нарожный.

Эксперт пояснил, что термобарическая боеголовка имеет в себе специальную жидкость, которую надо распылять над объектом удара, а затем поджигать для взрыва. Мощность такого взрыва гораздо сильнее. Это довольно опасное средство.

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"Но есть огромные минусы. Минусы таковы, что когда в воздухе есть ветер, то это в разы уменьшает мощность этого боеприпаса. Его становится очень трудно использовать. То есть, надо это делать с учетом погоды", - добавил Нарожный.

Кроме того, дронам типа "Шахед", чтобы распылять жидкость над целью, надо "понимать", что добрались до цели.

"Но "Шахед" точно не может сказать, когда доберется до цели. Поэтому, надо устанавливать специальное какое-то оборудование... Но это все удорожает и усложняет этот "Шахед". Поэтому, я думаю, что это пока что какая-то одна разовая модификация, а не какая-то серия", - сказал Нарожный.

Он добавил, что ранее уже можно было увидеть различные модификации "шахедов", но большинство из них в серийное производство не попали.

Модификация "шахедов"

Как сообщал УНИАН, еще в декабре 2023 года распространялась информация, что в Украине было впервые подтверждено использование россиянами дронов-камикадзе Shahed-136 с термобарической боевой частью.

Всего за более чем два года войны россияне много работали над этими дронами. Так, они заменили систему наведения - в последних сбитых аппаратах фиксировались блоки управления ГЛОНАСС.

После одной из последних модификаций вражеские дроны-камикадзе могут набирать большую высоту и скорость.

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