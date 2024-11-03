Ранее высказывалось мнение, что с помощью дроновых атак сейчас россияне собирают необходимую информацию для будущих ракетных ударов.

Россия продолжает накапливать ракеты, в частности. Х-101/555, "Калибр"), вероятнее всего, для активизации их применения против Украины в период отопительного сезона. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Он напомним, что в сентябре и октябре россияне не наносили по Украине массированные ракетные удары, используя для террора одиночные атаки и регулярные налеты дронами Shahed-136 с приманками.

"Интересный момент. В течение октября не было зафиксировано ни одного запуска 9М728 ОТРК "Искандер-К", в то время как враг регулярно применял 9М723 ОТРК "Искандер-М/KN-23". При этом пуски этих баллистических ракет в сравнении с сентябрем показали количественное снижение. Аналогичная ситуация с крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/555 и морского базирования "Калибр". Но это не означает, что у российских оккупационных войск они закончились, а указывает на их накопление", - уверен эксперт.

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Что касается налетов дронами, то, как отметил обозреватель, на первый взгляд они установили новый рекорд, однако, стоит учитывать, что дронов-приманок в ходе этих атак используется больше, чем ударных Shahed-136.

РФ готовит массированные ракетные удары - что сообщалось

Напомним, военный обозреватель Денис Попович отмечал, что российские войска готовят массированные атаки по Украине. По его мнению, с помощью дроновых атак сейчас они собирают необходимую информацию для будущих ударов:

"Мы уже последние недели видим, что определенное количество дронов сбивается, а определенное количество дронов локально теряется - есть такое новое определение. Это что означает? Это, очевидно, дроны, которые не имели боевой части, но они запускались как обманка... Все это, в значительной степени, разведывательные полеты… Не надо расслабляться... Очевидно, стоит ждать массированных ракетных ударов по территории Украины".

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