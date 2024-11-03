РФ выпустила по Украине почти 100 дронов и ракету: в Воздушных силах раскрыли детали

66 вражеских дронов сбивали в 10 областях.

Ночью силы противовоздушной обороны сбили 66 дронов и одну ракету Х-59/69, которыми атаковали российские оккупанты. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 3 ноября (с 17:30 2 ноября) враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской области, 96-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа с направлений Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

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"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 66-ти вражеских БпЛА в Киевской, Сумской, Хмельницкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях", - проинформировали в Воздушных силах.

Кроме того, 27 вражеских беспилотников были локально потеряны, а один БпЛА - улетел в Беларусь.

Удар РФ по Киеву - последние новости

В ночь на воскресенье, 3 ноября, российские оккупанты в очередной раз атаковали Киев ударными дронами. В результате падения обломков "шахедов" есть повреждения в нескольких районах столицы.

Киевская городская военная администрация отметила, что дроны преимущественно были запущены с северо-восточного направления. На Киев БпЛА заходили разными курсами и снова на очень малых высотах. В течение ночи воздушная тревога в городе объявлялась дважды и суммарно длилась пять с половиной часов.

Силы обороны обезвредили все беспилотники, которые угрожали столице. В результате отражения атаки было зафиксировано падение обломков в Шевченковском и Голосеевском районах города. В частности, в Шевченковском районе повреждено дорожное покрытие, опора освещения и электросети. В по меньшей мере пяти зданиях взрывной волной повреждено остекление окон, входные группы. Пожаров и пострадавших - нет.

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