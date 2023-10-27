У другой ракеты "не открылись приборы".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя недавние российские ракетные испытания, замечает, что одна из трех ракет "сразу грохнулась".

В эфире телемарафона, отвечая на вопрос о работе российских оборонных предприятий, Данилов заметил, что санкции работают и в России не все так хорошо, как им хотелось бы.

"Кстати, испытания, которые они проводили недавно: из трех ракет, по той информации, которую мы имеем, только одна вышла, одна грохнулась сразу, а у второй вообще не открылись те приборы, которые должны были открываться", - сказал секретарь СНБО.

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Тренировка массированного ядерного удара в РФ - детали

Ранее Вооруженные Силы России выполнили пуски баллистических и крылатых ракет в ходе тренировки по отработке массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.

Министерство обороны России похвасталось кадрами запусков межконтинентальных баллистических ракет "Ярс"и " Синева". Ракеты запускали в рамках тренировки с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания.

Так, "Ярс" был запущен с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке. В то же время из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Тула" был выполнен пуск ракеты "Синева".

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