Удары новейшими ракетами означают, что производить в достаточном количестве более простые системы враг пока не может, считает Петр Черник.

Недавно россияне обстреляли Украину новейшими ракетами Х-69. Это может означать, что Россия не способна производить в достаточном количестве более простые ракеты и вынуждена тратить дефицитные новинки, заявил в эфире телемарафона военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Черник.

Аналитик отметил, что Х-69 - это "серьезное оружие", которое не стоит недооценивать.

"До 400 кг взрывчатки - это очень много. Заточено оно под самый новый авиционный комплекс россиян СУ-57. У россиян всего 11 таких машин в строю. Поэтому говорить о массированности этой ракеты не корректно. Если они такую самую новейшую, самую современную ракету применили, то это означает, что производить в достаточном количестве более простые системы они не могут", - сказал Черник.

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По его словам, никакого принципиально нового и при этом эффективного оружия россияне создать сегодня не могут. Черник убежден, что сегодня страна-агрессор может лишь совершенствовать старые советские разработки.

Россияне применили ракету Х-69: что известно

Как сообщал УНИАН, 11 апреля издание Defense Express со ссылкой на собственные источники сообщило, что российские оккупанты применили свои новые крылатые ракеты Х-69, которые позволили им полностью уничтожить самую мощную электростанцию Киевщины - Трипольскую ТЭС.

Комментируя возможность применения ракеты Х-69 для удара по Трипольской ТЭС, представитель командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш отметил, что еще устанавливается, какая именно была ракета, какой именно был ее тип.

По его словам, Х-69 является улучшенной версией ракеты Х-59. Предварительно, Россия уже применяла подобные ракеты ранее. Это свежие ракеты, детали которых изготовлены в 2023 году. Относительно того, насколько быстро враг сможет производить эти новые ракеты отметил, что это зависит от того, насколько быстро ему будет удаваться заполучить важные детали для ракет - чипы, микросхемы и тому подобное.

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