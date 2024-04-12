Михаил Самусь отметил, что россияне пытаются копировать Storm Shadow, Taurus, или американские аналогичные ракеты.

Военный эксперт Михаил Самусь рассказал об угрозе российской ракеты Х-69, которой вероятно враг поразил Трипольскую ТЭС и проанализировал сколько такого оружия может быть у России.

"На самом деле оружие действительно опасно и опасно тем, что оно является массовым. Оно может запускаться с носителей Су-34, которых трудно идентифицировать. Например, если взлетает МиГ31, знаем, что может быть ракета "Кинжал". Здесь ситуация усугубляется тем, что по всем оценкам ракета Х-69, это развитие ракеты Х-59, она не имела такой дальности, которая могла бы угрожать, например, центральной части Украины. Оказывается, что россиянам удалось (модернизировать - УНИАН) эту ракету, которая очень похожа визуально на тот же Storm Shadow или Taurus, или американские аналогичные ракеты, которые россияне пытаются копировать", - акцентировал Самусь в эфире телемарафона.

Он добавил, что Х-69 - это стелс-ракета, которая имеет низкую контрастность в любом спектре и вопрос возникает, как удалось россиянам зайти в центральную Украину и поразить ту цель (Трипольскую ТЭС-УНИАН).

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"Поскольку это вызывает тогда вопрос относительно той системы ПВО и ПРО, которую мы сейчас имеем. Дело в том, что это крылатая ракета, это не ракета баллистическая, о которой мы говорили, что только системы Patriot ее могут сбивать. Проблема здесь, видимо, в том, что ее трудно обнаружить. Не то что сбить, потому что она достаточно медленная. Это дозвуковая ракета и она летит на дозвуковой скорости и теоретически сбивать ее могут не только Patriot, но и другие системы, которые есть у нас на вооружении", - подчеркнул эксперт.

По его словам, проблема в том, что россияне достаточно долго проводят разведку, а запуски ракет и "шахедов" очевидно разоблачают наше радиолокационное поле.

"И таким образом добиваются, что они могут проходить под прикрытием тех же ударов баллистическими ракетами, "шахедами", когда это массово все начинает работать им удалось прорвать нашу ПВО как раз крылатыми ракетами. Это новая угроза с которой нам будет надо будет как-то считаться и очевидно, нам надо говорить не только о Patriot сейчас, а и об усилении нашего радиолокационного поля", - акцентировал аналитик.

Эксперт отметил, что это российское оружие "может стать массовым и опять таки проблема санкций".

"Я уверен, что там используются не российские комплектующие высокотехнологичные. Но, мы знаем, что у россиян есть деньги, которые позволяют переплачивать за определенные компоненты на порядок больше, скажем так, и получать их через десять стран", - сказал Самусь.

Он добавил, что сложно сказать сколько таких ракет у россиян.

"Дело в том, что они производятся. Здесь нельзя сказать, что у них 100 и на этом заканчивается. Это зависит от того, как им удается обходить санкции и поставлять такие компоненты", - отметил Самусь.

Эксперт отметил, что ракета Х-59 выпускается Россией массово и используется с самолетов в основном по прифронтовым районам Украины, а также по Одессе. Последняя конфигурация Х-59, которая затем переделалась на Х-69, достигала 200-250 км.

"Это считалось такой предельной дальностью. А тут оказывается, что она может лететь 350-400 км. И это открывает другие возможности. Хочу подчеркнуть, что это предварительные выводы. Но несколько источников подтверждают, что это действительно эта ракета", - констатировал Самусь.

Удар по Трипольской ТЭС - детали

11 апреля во время российского удара по энергетической инфраструктуре была полностью уничтожена самая мощная электростанция Киевской области - Трипольская ТЭС. Издание Defense Express ссылаясь на собственные источники сообщили, что российские оккупанты при менили для удара свои новые крылатые ракеты Х-69, которые хуже "Кинжала".

Представитель Воздушных сил ВСУ рассказал, что сейчас специалисты изучают, какой именно был тип ракет, которыми ударили по Трипольской ТЭС. По его словам, ракета Х-69 "это улучшенная система версии ракеты Х-59, предварительно, Россия уже применяла подобные ракеты ранее". Это свежие ракеты, детали которых изготовлены в 2023 году. Он отметил, что россияне продолжают пытаться изготавливать новые ракеты, а Х-69 является новой для Украины.

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