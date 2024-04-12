Ракеты Х-69 Россия изготавливала в прошлом году, и в Украине изучают, как можно им противодействовать, отметили в Воздушных силах.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины отреагировали на возможность нанесения российскими захватчиками удара по Трипольской ТЭС новой ракетой Х-69.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире информационного марафона. В частности, у него спросили, насколько сложной для сбивания целью является российская ракета Х-69, которой якобы могли ударить для уничтожения Трипольской ТЭС, но официально это еще не подтверждено.

"Это улучшенная система версии ракеты Х-59. Сейчас, так, как вы правильно отметили, устанавливается, какая именно была это ракета, какой именно был ее тип. Предварительно, Россия уже применяла подобные ракеты ранее. Это свежие ракеты, детали которых изготовлены в 2023 году. То есть, мы можем видеть, что Россия постоянно продолжает пытаться изготавливать новые ракеты. Однако, все зависит от успешности их производства. Насколько быстро они смогут обеспечивать себя различными полупроводниками, чипами, микросхемами и прочим. Насколько им будет удаваться раздобыть эти важные детали", - сказал Евлаш.

Видео дня

Спикер признал, что Х-69 - ракета, которая является новой для Украины. "Мы изучаем как можно ей противодействовать. И, скорее всего, что Patriot также сможет ей противостоять, поскольку он боролся с достаточно более сложными типами ракет как "Циркон" и "Кинжал", - сказал Евлаш.

В центре внимания ракета Х-69 - что сообщалось

Как известно, 11 апреля издание Defense Express со ссылкой на собственные источники сообщило, что российские оккупанты применили свои новые крылатые ракеты Х-69, которые позволили им полностью уничтожить самую мощную электростанцию Киевщины - Трипольскую ТЭС.

Х-69 является российской дозвуковой крылатой ракетой для самолетов тактической авиации. Ее запуск возможен с самолетов Су-34 и Су-35.

Вас также могут заинтересовать новости: