Ранее у РБ не было ударного оружия с дальностью более 300 км.

Министерство обороны Беларуси утверждает, что Вооруженные Силы страны теперь могут самостоятельно использовать поставленные Россией мобильные управляемые ракетные комплексы "Искандер".

Это – результат совместных с РФ учений, сообщает МО РБ.

"Для того, чтобы управлять этим уникальным комплексом, беларуские военнослужащие прошли обучение в Российской Федерации. После завершения теоретического курса обучения была осуществлена их практическая подготовка на беларуских полигонах", – сообщил начальник ракетных войск и артиллерии ВС РБ – начальник управления ракетных войск и артиллерии Генштаба ВС РБ полковник Руслан Чехов.

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Он также заявил, что ранее у страны не было ударного оружия с дальностью более 300 км, а эти ракеты способны поражать цели на расстоянии до 500 км. Чехов похвалил "Искандер" и назвал "мечтой каждого ракетчика".

Ракеты Искандер в Беларуси - что известно

В конце марта 2022 года, через месяц после начала полномасштабной войны в Украине, Генштаб ВСУ сообщал, что фиксируется подвоз российских ракет к "Искандерам" на территорию Беларуси.

В мае в Беларуси зафиксировали передвижение "Искандер" к границе с Украиной.

В декабре 2022 года беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил, переданные Россией комплексы С-400 и "Искандер" вышли на боевое дежурство.

Ракеты Искандер в войне РФ против Украины

По информации Минобороны, по состоянию на начало января Россия использовала в войне против Украины 744 баллистические ракеты ракеты "Искандер".

Однако запасы этих ракет РФ почти полностью исчерпала. В разведке накануне отмечали, что у России осталось около 20% от довоенных запасов ракет.

"У них есть "Искандеры", есть Х-101, Х-555. . ... Это примерно 550 единиц. Их потенциала хватит на проведение двух-трех массированных ударов в количестве более 80 ракет.", – заявлял представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Накануне генерал-лейтенант Игорь Романенко объяснял, что в последнее время россияне почти не используют "Искандеры" наземного базирования. Вместо этого они используют морские платформы (надводные и подводные корабли) в Черном и Каспийском морях. Кроме того, враг запускает ракеты со стратегических бомбардировщиков.

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