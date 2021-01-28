Глава государства также поддержал предложение об увеличении доли предприятий "Укроборонпрома" в государственном оборонном заказе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову подготовить и вынести вопрос реформирования "Укроборонпрома" на рассмотрение на заседании СНБО уже в феврале.

Читайте такжеВ 2021 году для ВМС Украины закупят турецкие беспилотники BayraktarОб этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, президент Украины Владимир Зеленский провел рабочее совещание по реформированию государственного концерна "Укроборонпром". В совещании приняли участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

Сообщается, что во время встречи Гусев представил дорожную карту реформирования "Укроборонпрома" и доложил о первых результатах подготовки к трансформации концерна в современные холдинги с эффективной системой корпоративного управления.

Президент поручил Данилову подготовить и вынести вопрос реформирования "Укроборонпрома" на рассмотрение на заседании СНБО уже в феврале.

Глава государства также поддержал предложение об увеличении доли предприятий "Укроборонпрома" в государственном оборонном заказе при согласовании и утверждении этого документа на 2021 год, а также поручил профильному вице-премьеру ускорить подготовку подзаконных нормативно-правовых актов для имплементации закона Украины "Об оборонных закупках".

Что этому предшествовало

Ранее Гусев заявил, что в 2021 году государственный концерн прекратит своё существование, а на его месте появятся холдинговые компании.

Справка УНИАН

Государственный концерн "Укроборонпром" был создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве.

В состав концерна входят около 140 предприятий ОПК Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Игорь Орел