По словам командующего Воздушными силами ВСУ, сейчас украинская сторона занимается подготовкой взлетно-посадочных полос.

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук сообщил, что истребители F-16 ранее уже прилетали и садились в Украине на аэродромах во время учений.

Об этом Олещук сказал в эфире информационного марафона. "Самолет F-16 был в Украине. Он садился на наших аэродромах. Мы проводили совместное учения с пилотами F-16. Соответственно, у нас есть опыт эксплуатации самолета F-16. Я думаю, это существенное", - сказал Олещук.

Он отметил, что некоторые манипулируют, что у истребителей F-16 "довольно слабая передняя стойка" и из-за этого самолеты "будут неспособны садиться на аэродром".

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"Я недавно был в Швеции и профессиональному пилоту JAS 39 Gripen задал простой вопрос, потому что передняя стойка JAS 39 Gripen такая же как и в F-16, и получил ответ, что она достаточно мощная и устойчивая, и не будет проблем, чтобы этот самолет, как и F-16, садился и взлетал на вашем аэродроме", - сообщил Олещук.

По его словам, работа по подготовке украинских взлетно-посадочных полос уже ведется, в частности, осуществляется комплекс мероприятий. "Мы проводим соответствующую реконструкцию. Мы улучшаем покрытие и инфраструктуру аэродрома. Мы строим новые защитные сооружения. И я думаю, что с моментом приобретения Украиной самолетов, мы сможем их принять в Украине", - подчеркнул Олещук.

Также он сказал, что для обслуживания одного самолета нужно привлечь много людей. "Нет разницы, сколько на аэродроме будет этих самолетов. Будет один или 32. Их нужно будет обслуживать, и для этого соответствующий персонал подбирается", - сказал Олещук.

Предоставление F-16 Украине - что надо знать сегодня

Как сообщал УНИАН, Украина получит американские истребители F-16 после завершения обучения пилотов ВСУ на этих западных самолетах.

19 августа министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что учения украинских пилотов на F-16 "уже начались", но поставки истребителей начнутся после комплексной подготовки летчиков и технического персонала.

Дания и Нидерланды официально подтвердили получение от США одобрения на поставку самолетов F-16 Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина будет настаивать на передаче Швецией истребителей Gripen.

Украина рассматривает возможность получения четырех типов многоцелевых истребителей западного производства. Это американские F-16, шведские Gripen, французские Rafale и еще британские Eurofighter Typhoon.

До получения Украиной самолетов западного производства остается несколько шагов - тестирование возможностей украинских пилотов на этих самолетах, тренировка и политическое согласие.

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