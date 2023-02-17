В Польше подчеркнули, что Украине нужны современные истребители.

Украинские пилоты почти ежедневно проводят полеты на самолетах Миг-29. Их Польша может передать значительно раньше другого вооружения.

Об этом шла речь в интервью президента Польши Анджея Дуды Sky News. Он пояснил, что передача более новых самолетов требует времени для подготовки и преодоления логистических проблем.

По словам Дуды, предоставление другими странами Украине авиации значительно повысит военное превосходство ВСУ над оккупантами.

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"Им также в будущем понадобятся современные самолеты, истребители. Все, что позволяет им иметь технологическое преимущество над вооруженными силами России, сейчас ценно", - подчеркнул президент Польши

Он напомнил, что Польша была и будет союзником Украины, и что его страна настаивает на увеличении поставок вооружения. Дуда уверен, что в будущем Украина должна получить современные истребители.

Истребители для Украины

Как подсчитали в ВСУ, чтобы заменить весь свой парк советских самолетов на американские истребители F-16, Украине нужно создать по меньшей мере пять воздушных бригад.

Группа конгрессменов недавно призвала президента США Джо Байдена начать поставка Украине истребителей F-16. Республиканец Майкл Маккол и вовсе призвал дать Украине все, что нужно для победы.

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