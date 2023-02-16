Он пояснил, что сначала нужно создать для такой авиацию соответствующую инфраструктуру.

На очередной встрече в формате "Рамштайн" не было принято решение о предоставлении Украине истребителей F-16. Военный эксперт Михаил Жирохов объяснил, почему так произошло.

В интервью "Обозревателю" он заявил, что формат "Рамштайна" не предусматривает сразу публичное озвучивание всех принятых решений. На их реализацию могут уходить месяцы.

"По авиации – если и решили что-то передавать Украине, то мы увидим это не ранее чем в конце текущего года или в начале следующего", — сказал Жирохов.

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Он пояснил, что сначала нужно создать для такой авиацию соответствующую инфраструктуру - это базирование, подготовка летного и – главное – технического состава.

"Ведь самолет - это даже не танк. Подготовить его к вылету, а потом его обслуживать – это очень сложная процедура", — подытожил военный эксперт.

Боевые самолеты для Украины

В начале февраля во время выступления перед парламентариями Британии Зеленский призвал Запад предоставить Украине боевые самолеты.

14 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что предоставление Украине самолетов не является насущным вопросом.

По результатам последнего "Рамштайна" министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что не может пока что объявить, что Украина получит боевые самолеты, в том числе американские истребители F-16.

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