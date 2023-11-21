В 2024 году Украине в целом будет предоставлено 140 тысяч 155-мм снарядов.

Министр обороны Германии Борис Писториус во время совместного брифинга с министром обороны Украины Рустемом Умеровым рассказал детали о новом пакете помощи, который Германия передает Украине.

В частности, Писториус отметил, что в новый пакет помощи для Украины войдут четыре системы IRIS-T, противотанковые мины, 20 тысяч снарядов 155-мм калибра.

По его словам, это уже пятый такой пакет помощи в этом году . При этом он выразил надежду, что это поможет в войне с агрессором.

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Кроме того, министр обороны Германии добавил, что в 2024 году Украине в целом будет предоставлено 140 тысяч 155-мм снарядов.

В то же время, на вопрос, будет ли поставлять Германия Украине ракеты Taurus, Писториус ответил : "Нет новой информации относительно Taurus".

При этом министр обороны Украины Рустем Умеров добавил, что идет работа над этим вопросом. "По вопросу Taurus я поддерживаю своего коллегу. Мы работаем, пока решения нет", - сказал он.

Помощь Украине от Германии

Как сообщал УНИАН, в ноябре посол Германии в Украине Мартин Егер анонсировал, что Германия поставит ВСУ до конца года еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Ранее Писториус заявил, что вопрос передачи крылатых ракет Taurus Украине не является неотложным, поскольку эти ракеты "не изменят правила игры" в войне РФ против Украины.

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