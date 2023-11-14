В Евросоюзе рассказали о возможных причинах.

Евросоюз не сможет передать Украине 1 миллион артиллерийских снарядов до марта.

"Надо исходить из того, что 1 миллион не будет достигнут", - сказал в начале саммита министров обороны ЕС во вторник министр обороны Германии Борис Писториус, которого цитирует Politico.

По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Бореля, чтобы улучшить работу, оборонные фирмы должны больше сосредоточиться на передаче боеприпасов в Украину и меньше - на экспорте в другие страны. Дипломат сомневается, что оборонные производственные мощности ЕС достигли верхнего предела.

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"Имейте в виду, что европейская оборонная промышленность экспортирует много — около 40% продукции экспортируется в третьи страны... Поэтому дело не в отсутствии производственных мощностей, а в том, что они отправляют свою продукцию на [другие] рынки. Поэтому, возможно, нам нужно попытаться перевести это производство на приоритетное, а это украинцы. Это вопрос обеспечения другого рынка, который мог бы быть для них более интересным", - пояснил Боррель журналистам

Отмечается, что страны, расположенные ближе к линии фронта, воспринимают это обещание более серьезно. В частности, Эстония объявила о "крупнейшей закупке в Европе" артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров на 280 миллионов евро.

"Мы направили предложение о закупке пяти европейским компаниям, поэтому эти деньги пойдут европейским компаниям на производство 155", – сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Однако ЕС нужно сделать больше, чтобы удовлетворить потребности Украины. Певкур добавил, что Евросоюз производит максимум 700 000 патронов в год. Это значительно меньше расчетной цифры в 3 миллиона, которые были бы необходимы для поставки Украине, а также для создания национальных запасов боеприпасов.

Боеприпасы для Украины

В марте страны-члены ЕС решили отправить Украине 1 миллион боеприпасов в течение ближайшего года. Снаряды должны быть предоставлены из собственных запасов стран-участников программы, а из бюджета ЕС им будет выделена компенсация. На это решили потратить 1 миллиард евро.

Недавно в СМИ просочилась информация, что ЕС не успевает выполнить свое обещание. Это подтвердил ранее и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

На фоне этой ситуации стало известно, что по итогам 2023 года объемы производства оружия предприятиями "Укроборонпрома" должны вырасти на 62% по сравнению с прошлым годом. Первоочередным приоритетом "Укроборонпрома" в компании назвали производство боеприпасов. Также среди главных направлений – беспилотники, бронетехника, противотанковые ракетные комплексы и средства ПВО.

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