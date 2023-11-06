По словам министра обороны Германии, эти ракеты не станут "геймченджером".

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос передачи крылатых ракет Taurus Украине не является неотложным, поскольку эти ракеты "не изменят правила игры" в войне РФ против Украины.

Как сообщает Liga.net, на конференции NATO Talk в Берлине Писториус заявил, что не думает, что ракеты данного типа станут "геймченджером".

Он отметил, что пока не может ничего объявить относительно Taurus, а Германия "не должна игнорировать собственные интересы".

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"Правительство должно проверить каждый шаг по поставке систем вооружения, и решения даются очень нелегко. ATACMS, передавшие США, имеют дальность 160 км, Taurus – 500 км, это совсем другая система", — сказал Писториус.

В то же время он подчеркнул, что Германия сегодня является вторым поставщиком оружия Украине после США.

Ракеты Taurus для Украины - что известно

На правительство Германии в последнее время усиливается давление по поводу передачи Украине крылатых ракет Taurus. Важным моментом могло стать решение США передать Украине свои ракеты ATACMS.

Посол Германии в Украине Мартин Егер ранее заявлял, что правительство в Берлине четко заявило, что сейчас не будет поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова смириться с нежеланием Германии передавать крылатые ракеты Taurus, если взамен получит больше систем противовоздушной обороны.

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