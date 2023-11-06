Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос передачи крылатых ракет Taurus Украине не является неотложным, поскольку эти ракеты "не изменят правила игры" в войне РФ против Украины.
Как сообщает Liga.net, на конференции NATO Talk в Берлине Писториус заявил, что не думает, что ракеты данного типа станут "геймченджером".
Он отметил, что пока не может ничего объявить относительно Taurus, а Германия "не должна игнорировать собственные интересы".
"Правительство должно проверить каждый шаг по поставке систем вооружения, и решения даются очень нелегко. ATACMS, передавшие США, имеют дальность 160 км, Taurus – 500 км, это совсем другая система", — сказал Писториус.
В то же время он подчеркнул, что Германия сегодня является вторым поставщиком оружия Украине после США.
Ракеты Taurus для Украины - что известно
На правительство Германии в последнее время усиливается давление по поводу передачи Украине крылатых ракет Taurus. Важным моментом могло стать решение США передать Украине свои ракеты ATACMS.
Посол Германии в Украине Мартин Егер ранее заявлял, что правительство в Берлине четко заявило, что сейчас не будет поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus.
В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова смириться с нежеланием Германии передавать крылатые ракеты Taurus, если взамен получит больше систем противовоздушной обороны.