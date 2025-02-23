Палить по дронам из "Пэтриота" - дурная затея, для каждого типа цели нужен свой класс зенитных систем.

Украина уже работает над созданием собственного аналога ЗРК Patriot. Однако не менее важной задачей является создание систем ПВО малого и среднего радиуса действия. Об этом пишет в Телеграм военный обозреватель Александр Коваленко.

Он подчеркнул, что зенитно-ракетные комплексы большого радиуса действия, вроде Patriot, – это лишь часть эшелонированной противовоздушной обороны, которая нужна Украине.

"ЗРК Patriot не спасёт, когда на него летит сотня Shahed-136. Он в такой ситуации является сам жертвой, а Shahed-136 – охотником. А вот кто его может спасти – малого радиуса действия ЗРК либо зенитный ракетно-пушечный комплекс", – пишет Коваленко.

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По словам аналитика, увеличение парка ЗРК малого радиуса действия становится особенно актуальным ввиду того, что россияне, похоже, собираются перейти на массовое использование реактивных версий дронов-камикадзе Shahed. Такие дроны довольно трудно сбивать с помощью мобильных огневых групп, вооруженных "пулеметными" зенитками.

Коваленко также отметил, что важным параметром массовых ЗРК малого радиуса действия должна быть предельно возможная дешевизна используемых ими ракет. Дабы тактика использования дронов для истощения ПВО, которую сейчас практикуют россияне, просто не имела смысла.

"Эту войну выиграет не тот, у кого будет самое высокотехнологичное оружие, в единичном экземпляре, а тот, у кого будет самое дешёвое и массовое в производстве. Поэтому, да, украинский Patriot – это важно, но не нужно забывать и про украинский NASAMS или IRIS/T, и украинский ЗРК Crotale, Roland или Chaparral", – резюмировал он.

Ситуация с украинской ПВО

Как писал УНИАН, в ночь на 23 февраля Россия запустила по территории Украины 267 беспилотников, что стало абсолютным суточным рекордом за все время войны. По данным Воздушных сил, 138 из них были сбиты, еще 119 (вероятно, дроны-обманки) были локационно потеряны без последствий.

На днях президент Владимир Зеленский пожаловался, что Украине не хватает ракет к зенитно-ракетным комплексам Patriot. Однако сегодня министр обороны Рустем Умеров заверил, что ситуация с зенитными ракетами "контролируемая".

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