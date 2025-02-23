По словам президента, без американских Patriot Украине будет сложно.

Украина получила еще не все системы Patriot, о которых договаривалась с США еще летом прошлого года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции во время форума "Украина. Год 2025".

"Занимаемся этими вопросами, системами ПВО, а также занимаемся украинскими аналогами", - отметил глава государства.

Также у него спросили, какие могут быть последствия для Украины без помощи США, на что Зеленский ответил:

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"Представьте себе, на 20% стало меньше помощи. Поэтому я и сказал, что мы рассчитываем, что она не остановится. Второе - мы проговариваем увеличение (помощи - УНИАН) со стороны Европы и относительно отдельного финансирования ЕС нашего внутреннего производства".

Он добавил, что Украина также проводит переговоры с другими неевропейскими государствами по усилению нашего государства и возможности покупки серьезных пакетов оружия.

"По моему мнению, там есть хорошие результаты", - добавил Зеленский.

Patriot для Украины - последние новости

Ранее министр обороны Рустем Умеров рассказал о ситуации со Starlink и ракетами к Patriot. По его словам, Украина сейчас сотрудничает с другими партнерами, в частности, над закупкой боеприпасов через третьи страны и совместным производством боеприпасов.

Также стало известно, что в январе США передали Украине 90 ракет к Patriot через Израиль. В то же время эксперт Сергей Грабский объяснил, в чем сложность такого пути. Он отметил, что передача ракет не может произойти быстро именно из-за определенного периода их хранения.

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