Авиаэксперт озвучил варианты, почему РФ не применяет сейчас баллистику против Украины.

Применение дронов Россией будет расти, разворачиваться, и поэтому Украине надо тоже работать над усовершенствованием системы противодействия. Об этом сказал авиационный эксперт Константин Криволап в эфире телемарафона.

"Эти вызовы будут только увеличиваться. Будет проходить модернизация тех "шахедов", или будет что-то новое появляться. Оно не будет стоять на месте, оно будет развиваться. Потому что россияне хотят достичь своей цели. Эти все разговоры о перемирии - этим занимается Путин с Трампом, с другими политическими деятелями, а все остальные (россияне) - занимаются тем, что и раньше занимались и тем же путем идут, которым шли", - отметил Криволап.

По его словам, завод "Купол" в Ижевске и завод в Алабуге сейчас производят большое количество фюзеляжей. Увеличивается количество комплектующих, их завозят из Китая, как и двигатели. "Шахеды" модернизируют: усложняют систему их обнаружения, оснащают средствами связи, видеонаблюдения и функциями разведчиков.

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"Это все будет постоянно расти. Раньше не было у них оптической доводки, сейчас эти машины появляются с оптической доводкой. То есть это будет разворачиваться. И нам надо тоже не стоять на месте. Нам надо свои мощности по ПВО (расширять)... Если мы будем стоять на месте, то будем в более слабой позиции, чем наши противники", - подчеркнул Криволап.

Он напомнил, что в борьбе с дронами могут использоваться и аэростаты, но пока этого не делают в Украине.

"Весь остальной мир это может сделать. Турция, даже Иран, поляки купили у американцев, россияне используют. А мы используем аэростаты только для функции ретрансляторов", - отметил Криволап.

Он также попытался объяснить, почему россияне на этот раз не использовали для атаки по Украине ракеты.

"Или не было целей, или не было понимания, какие это цели. Или у них нет этих ракет. Может быть что угодно... У них есть средства (о точках пуска), чтобы поражать нас баллистикой. Или нет ракет, или нет необходимости, или необходимо иметь запас на тот случай, когда надо будет дополнительную какую-то эскалацию раскрутить. Например, Трамп с Путиным договорились о чем-то, а мы не хотим выполнять эти условия. "Ну, давайте добьем, чтобы они стали на колени". Но я думаю, что эта стратегия не сработает, мы не те, кто на коленях может ползать", - прокомментировал Криволап.

Обобщая он отметил, что "лучше не станет, будет только сложнее" в отражении вражеских массированных атак.

"Но в том, что мы можем выстоять, и выстоим - у меня нет никаких сомнений", - отметил авиаэксперт.

Российские атаки по Украине

Как сообщал УНИАН, россияне ежедневно терроризируют мирные города Украины, применяя ударные дроны, КАБы, авиационные ракеты, баллистику, "Калибры" и другие средства поражения. При этом все время наращивают количество "шахедов", которыми атакуют.

Так, в ночь на 23 февраля в небе Украины зафиксировано было 267 вражеских БпЛА - рекордное количество за одну атаку (с 24.02.22). Отмечалось, что 138 из них сбито, 119 (дронов-имитаторов) - локально потеряно (без последствий).

В частности, в столице в течение ночи раздавались многочисленные взрывы. В нескольких районах столицы упали обломки сбитых дронов. В Кривом Роге в результате удара РФ погиб человек, еще четверо пострадали

Взрывы были слышны и в Запорожье. По информации главы ОГА Ивана Федорова, в результате атаки ранена 53-летняя женщина. В Одесской области же, по словам главы ОГА Олега Кипера, произошло возгорание частного дома. Пострадало три человека.

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