На днях Зеленский жаловался на дефицит зенитных ракет.

Ситуация с ракетами к системам противовоздушной обороны пока контролируемая. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, выступая на форуме "Украина. Год 2025".

"Украина сейчас сотрудничает с другими партнерами, в частности, над закупкой боеприпасов через третьи страны и совместным производством боеприпасов. Также продолжается работа над внутренним производством", - сказал он, комментируя недостаточные поставки ракет из США.

Что касается угрозы возможного отключения спутниковой связи Starlink, то, по словам министра, на этот случай украинское войско имеет альтернативы.

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Также Умеров заявил, что Украина стала крупнейшим производителем дронов в мире. В частности 96% дронов, которые сейчас используют Силы обороны, покупаются или производятся в Украине.

Проблемы с американской помощью

На днях президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина испытывает дефицит зенитных ракет к системам Patriot.

"Когда в 3, 4, 5 часов утра командующий мне звонит и говорит: "Мы возле этого города, но под этим городом у нас нет ракет для систем Patriot. Все, мы исчерпали". Он говорит, что сейчас 8 ракет есть на приближение, но у нас нет ракет для систем ПВО", - рассказал глава государства.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на собственные источники писало, что Вашингтон якобы угрожает Украине отключением спутниковой связи Starlink, если Киев не подпишет соглашение о полезных ископаемых. Илон Маск, владелец компании, предоставляющей эти услуги, опроверг информацию журналистов.

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