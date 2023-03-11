На данный момент лидер РФ пытается убедить местные власти "отвернуться" от Киева в обмен на пшеницу.

Правительство Пакистана может поддержать Украину десятками танков типа Т80УД, если этому не помешает лидер РФ Владимир Путин. Речь идет о передаче 44 боевых машин.

По данным индийского издания Firstpost, ранее Пакистан, вероятно, "тайно" поддержал Киев и поставил ВСУ свои 122-мм артиллерийские снаряды. Поставки оружия происходят через воздушный мост, который создала Великобритания, а также морскими путями - через порты в Польше и Германии, отмечает издание.

"Пытаясь удержаться на плаву в условиях разворачивающегося экономического кризиса, Пакистан прибегнул к продаже оружия и боеприпасов Украине, которая борется с российским вторжением", - говорится в сообщении.

На данный момент правительство страны рассматривает новое соглашение с Киевом: там предложили передать Украине 44 танка Т-80УД, которые Пакистан приобрел в конце 1990-х, в обмен на финансовое донорство со стороны Запада.

Такой договоренности, по данным издания, пытается помешать руководство РФ. Путин якобы предложил Пакистану 50 тысяч тонн пшеницы на фоне гуманитарного кризиса, с которым сталкивается местное население (в стране наблюдается дефицит продовольствия). Также Кремль обратился к властям КНР с просьбой убедить Пакистан не помогать оружием Украине.

Отметим, что сейчас официальная позиция страны заключается в том, что Пакистан не поставляет Украине боеприпасы и вооружение из-за своей политики "невмешательства" в иностранные конфликты.

Пакистан, вероятно, помогает Украине оружием

Напомним, что слухи о "тайной" помощи Пакистана появились еще в начале года. СМИ писали, что пакистанское оружие идет к ВСУ под видом помощи от европейских стран.

По данным индийского издания The Economic Times, речь идет о 155-мм снарядах, метательных зарядах M4A2, капсуле M82 и детонаторах PDM. Эту часть военной помощи Пакистан, вероятно, отправил в Украину еще во второй половине января в сотрудничестве с местной транспортной фирмой Project Shipping.

Уже в феврале СМИ писали, что Пакистан отправил в Украину 10 тысяч снарядов к "Градам".

Также издание отмечало, что правительство страны передает часть оружия от имени Великобритании, или от имени других военных предприятий на территории Восточной Европы.

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