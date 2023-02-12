Исламабад намерен нарастить объемы поставок боеприпасов в Украину.

Пакистан снабжает Украину боеприпасами советских калибров и намерен увеличить объемы поставок. Одновременно страна покупает российскую нефть с большими скидками. Об этом пишет индийское издание The Economic Times.

Утверждается, что Пакистан наращивает военные поставки в Украину, используя порты Германии и Польши. В частности Исламабад отправляет реактивные боеприпасы к системам залпового огня "Град".

По данным издания, первая партия таких снарядов в количестве более 10 тысяч штук в начале февраля отправилась из пакистанского порта Карачи по маршруту в немецкий порт Эмден. Уже оттуда снаряды повезут в Украину.

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"Хотя Пакистан умолял Россию о снижении цены на нефть в условиях экономического кризиса, он регулярно поставляет оружие в Украину", – пишет издание со ссылкой на свои источники.

Политика Пакистана на фоне войны в Украине

По данным СМИ, Пакистан тайно поставляет в Украину оружие. В прошлом Киев и Пакистан уже имели опыт военного сотрудничества, но теперь потоки оружия пошли в противоположную сторону.

В это же время Пакистан пытается воспользоваться затруднительным положением России, попавшей под западные нефтяные санкции. Исламабаду удалось добиться солидных скидок от Москвы на покупку нефти и нефтепродуктов.

Похожая ситуация и с Турцией. С одной стороны Анкара тайно помогает Украине боеприпасами, а с другой – активно наращивает объемы торговли с Россией.

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