По словам военнослужащего, пока нигде нет такого оружия, которое бы значительно изменило ситуацию.

Использование Россией ракеты "Орешник" не окажет серьезного влияния на ход войны. Такое мнение высказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов в эфире "Киев24".

"У них много разных ракет. Нет сейчас какого-то супероружия, "звезды-смерти", которая решит вообще ситуацию на фронте, с этой войной, ни у россиян, ни у Китая, ни у США, ни у нас", - подчеркнул военный.

По его словам, победу будет обеспечивать совокупность факторов, среди которых личный состав, моральный настрой, состояние экономики страны и все те средства поражения, которые есть.

"Не поможет эта ракета ("Орешник" - УНИАН) там, где нужен миномет, где нужна работа арты, где работают наши штурмовые подразделения или пехота", - заверил Сазонов.

Ракета "Орешник" - последние новости

Ранее издание The Washington Post написало, что новая баллистическая ракета РФ вызывает обеспокоенность в НАТО из-за своих характеристик. По словам одного из экспертов, Россия может уничтожить авиабазы и военные объекты на территории Европы, используя всего несколько "Орешников".

В то же время военный эксперт Алексей Гетьман отметил, что слова Путина о возможностях ракеты "Орешник" не соответствуют действительности. Он отметил, что эта ракета является "военно-политическим действом", чтобы повлиять на украинских партнеров.

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