"Эффект" Трампа в войне еще не ощущается, отметил глава венгерского правительства.

Венгерского премьера Виктора Орбана сильно обеспокоило то, что российские оккупанты запустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету "Орешник".

Премьер-министр во время интервью государственному радио заявил, что война в Украине стала более опасной. Слова чиновника процитировал Index.

"Мы находимся в сложной ситуации, мы никогда не были так близки к миру, и война никогда не была такой опасной", - заявил Орбан.

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Премьер также обвинил Европейский парламент в том, что он якобы хочет усилить интенсивность войны на украинской территории:

"Они сказали, что мы должны поддерживать украинцев еще больше перед Трампом (новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, - Ред.), Америка также приняла это в последние дни, и, к сожалению, эффект Трампа в войне еще не ощущается".

Стоит отметить, что Трамп в ноябре победил на президентских выборах в США, его инаугурация должна состояться 20 января 2025 года. Новый глава Штатов во время предвыборной кампании не раз обещал, что быстро завершит войну в Украине, но не уточнял каким именно образом.

В центре внимания российская ракета "Орешник" - что сообщалось

Россияне 21 ноября запустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету, которая может нести ядерный боезаряд. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что по областному центру нанесен удар "абсолютно новой разработкой" - ракетой "Орешник".

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что враги атаковали Днепр баллистической ракетой средней дальности, запущенной из системы "Кедр", а "Орешник" - это просто название научно-исследовательской работы.

Позже главарь РФ утверждал, что россияне якобы готовы нанести удар ракетой "Орешник" по "центру принятия решений", который находится в Киеве.

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